Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Предпринимателя из Татарстана заподозрили в уклонении от уплаты 4 млн рублей налогов
В Татарстане руководителя «ИП Недопекин М.Ю.», основным видом деятельности которого являются грузоперевозки, заподозрили в уклонении от уплаты свыше 4 млн рублей налогов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Следствие считает, что в 2022-2023 годах мужчина вносил ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с 18 контрагентами. В итоге ему удалось уклониться от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 4 млн руб.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников