Предпринимателя из Татарстана заподозрили в уклонении от уплаты 4 млн рублей налогов

В Татарстане руководителя «ИП Недопекин М.Ю.», основным видом деятельности которого являются грузоперевозки, заподозрили в уклонении от уплаты свыше 4 млн рублей налогов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что в 2022-2023 годах мужчина вносил ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с 18 контрагентами. В итоге ему удалось уклониться от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 4 млн руб.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.