Предпринимателя из РТ подозревают в преднамеренном банкротстве фирмы на 134 млн

Жителя Татарстана подозревают преднамеренного банкротства организации. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Было установлено, что директор и учредитель компании в период с июня 2021 года по июль 2023 года осуществил ряд сделок по продаже имущества фирмы самому себе по ценам, значительно отличающимся от рыночных.

Эти незаконные действия привели к увеличению неплатежеспособности организации, а ее руководитель, после того как имущество было передано ему, подал заявление в Арбитражный суд о признании фирмы банкротом. Общий ущерб, нанесенный кредиторам, составил более 134 млн рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство». В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.