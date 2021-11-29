Предпринимательские навыки. Завершился обучающий курс КидСпейс для тысячи школьников

С 8 по 23 ноября 2021 года на площадке детского города КидСпейс при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан, Фонда поддержки предпринимательства РТ, Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес» прошел курс «Займи идею делом» для учащихся 5 — 8-х классов.

Разумеется, для подростков акцентом стали не теоретические знания. Формат деловой игры позволил сформировать у ребят позитивное отношение и оптимально легкий подход к пониманию того, что такое частный бизнес и что нужно, чтобы стать предпринимателем. Школьники не просто приобрели знания об экономике компании и получили азы финансовой грамотности, но и разобрались, какие основные качества нужно в себе отыскать и какие необходимо развивать, а от чего лучше избавиться, если ты хочешь освоить профессию предприниматель.

Ключевым аспектом занятий стала разработка учащимися своего первого предпринимательского проекта: они самостоятельно создавали бизнес-план для стартапа, а также попробовали создать (правда, пока в теории) новый продукт и стратегию его продвижения, а также креативные рекламные предложения, научились делать презентации. В процессе деловой игры тинейджерам удалось узнать свои сильные и слабые стороны, раскрыть природные таланты и выявить навыки, над которыми им предстоит работать глубже.

В завершении курса для детей была организована конференция, в которой приняли участие действующие предприниматели РТ, в роли ведущей мероприятия была Елена Тихонова — создатель и руководитель детского центра, Радмир Гильмануров — собственник и руководитель тренинговой академии, Игорь Комиссаров — собственник и руководитель компании по поставкам научно-исследовательского оборудования. Дети, прошедшие курс «Займи идею делом», заранее подготовили волнующие их вопросы, связанные с бизнесом, которые были озвучены вовремя онлайн-конференции.

В записи конференция передана всем участникам курса для изучения. Кроме того, по итогу прохождения курса каждый получил памятку, рабочую тетрадь и ручку, чтобы в будущем не забыть ни одну из своих идей.

Итак, первое касание с предпринимательством получено... Уверены, что школьники, прошедшие курс «Займи идею делом», воспользуются полученными знаниями и навыками и успешно воплотят свои самые яркие задумки в жизнь. Разумеется, не каждый станет предпринимателем, как и не каждый станет доктором или ученым, но навыки, которые получены ребятами, их знания позволят им стать единомышленниками и сильным звеном в команде любого предпринимателя. Преподаватели и родители выразили благодарность организаторам и отметили, что подобные качественные, но бесплатные для родителей курсы для детей обязательно должны проходить чаще и с большим охватом. Ведь частный бизнес республики нуждается в сильной качественной смене — это и есть основные инвестиции взрослых и государства в будущее развитие.