Предпринимательница из Казани получила титул «Миссис бизнес Россия – 2023»

12 июня в Санкт-Петербурге состоялся заключительный этап всероссийского конкурса «Мисс и миссис бизнес Россия – 2023». В финале участвовали бизнес-леди из 20 регионов и городов России.

Казань представляли 3 предпринимательницы. Бизнес-леди и основатель рекламного агентства VIVAT Ольга Глухова взяла победный титул «Миссис бизнес Россия – 2023» в категории Gold.

Миссис бизнес – это уникальный проект, который открывает таланты и красоту каждой женщины, принимающей участие в конкурсе.

Этот творческий конкурс призван популяризировать образец современной женщины – бизнес-леди, которая может умело совмещать управление семьей, бизнесом и своими увлечениями и находится в постоянном развитии.

Главная идея конкурса заключается в том, чтобы продемонстрировать красоту бизнес-леди как синтез интеллектуальных качеств, духовной силы, творческих способностей и внешней привлекательности.

Этот конкурс – событие для Российской Федерации, которое собирает вместе сильных и независимых женщин со всех уголков страны.