Предприниматели Татарстана получили займы на 2 млрд рублей

С начала года представители малого и среднего бизнеса Татарстана получили займы на 350 млн рублей. На данный момент действующий портфель займов составляет более 2 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине республики.

«По программам микрофинансирования, которые реализуется подведомственными организациями Минэкономики РТ, бизнес получил заемные средства на сумму более 350 млн рублей. И действующий портфель займов составляет более 2 млрд рублей», — отметил спикер.

По словам главы экономического ведомства республики, поддержка сформирована с учетом предложений и потребностей предпринимателей.

«Сегодня одной из самых востребованных мер является льготное финансирование, которое направлено как на максимально широкий круг предпринимателей, так и на отдельные категории бизнеса», — сообщил Шагиахметов.

Наиболее популярным среди предпринимателей республики остается микрозайм «Перезагрузка».

«Программа предусматривает возможность получения кредитов всеми категориями малого и среднего предпринимательства, которые заняты в реальном секторе экономики. Кредит выдается на любые обоснованные заемщиками затраты на предпринимательские мероприятия», — сказал министр.

Глава Минэкономики заметил, что в этом году в целях повышения доступности льготного финансирования начиная с 1 июня максимальная процентная ставка по «Перезагрузке» снижена до ключевой ставки Центробанка — с прежних 6% до 5%. Также снижение ставки произошло по программе самозанятых — микрозайм доступен для физических лиц, которые применяют особый налоговый режим на профессиональный доход. При этом заемщик должен быть зарегистрирован в статусе самозанятого не менее полугода.