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Предприниматели Татарстана за полгода получили льготные микрозаймы на 620 млн рублей
За шесть месяцев 2023 года татарстанские предприниматели получили льготные микрозаймы на 620,6 млн рублей. Льготной финансовой поддержкой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» воспользовались 290 предпринимателей республики, сообщает Минэкономики РТ.
Государственной микрофинансовой поддержкой воспользовались в том числе 38 самозанятых граждан республики.
В ведомстве напоминают, что в настоящее время для предпринимателей республики действует девять льготных микрофинансовых продуктов, рассчитанных на разные категории и степень зрелости бизнеса. Ставки по микрозаймам составляют от 0,1% до 5,5% и зависят от категории заемщиков.
Предельная сумма микрозайма для малого и среднего бизнеса составляет 5 млн рублей. Для физлиц, применяющих налог на профессиональный доход, лимитирована сумма в 500 тыс. рублей. Максимальный срок предоставления микрозаймов – три года.
Финансовые программы реализует подведомственный Министерству экономики РТ Фонд поддержки предпринимательства. Предприниматели и самозанятые РТ могут подать заявку на получение микрозайма онлайн через сервис «Мои субсидии».
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