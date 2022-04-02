Предприниматели Татарстана за неделю получили кредитные каникулы на 876 млн рублей

За прошедшую неделю предприниматели Татарстана подали 498 заявок на предоставление кредитных каникул на сумму 1,8 млрд рублей, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ.

Одобрено за этот же период 184 заявки на сумму 876 млн рублей. При этом до сих пор в 14 районах не было подано ни одной заявки по программе, обратил внимание министр.

«Муниципалитетам важно усилить работу по информированию предпринимателей, у которых имеются кредиты», ­- подчеркнул Шагиахметов.

Он отметил, что из общего числа поданных заявок по кредитным каникулам наблюдается относительно небольшая доля отказов. Среди основных причин - несоответствие заявителей условиям программы: не входит в реестр субъектов МСП или деятельность не соответствует ОКВЭДам, установленным Правительством России.

«Для предпринимателей, кто не соответствует данным условиям, есть возможность провести реструктуризацию кредитов по внутрибанковским программам», - обратил внимание министр.

На реструктуризацию кредитов по внутрибанковским программам за неделю подано 170 заявок на сумму 900 млн рублей. Одобрено 67 заявок на сумму 1,1 млрд рублей.