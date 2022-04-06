Предпринимателей из районов Татарстана начали обучать торговле на маркетплейсах

Центр электронной торговли (ЦЭТ) «Маркетплейс.Легко» запустил серию семинаров для предпринимателей из районов Республики Татарстан по выходу на рынок интернет-торговли. Сегодня прошло обучение предпринимателей Дрожжановского района, на котором участникам рассказали, как зарегистрироваться и начать продавать товары через маркетплейсы.

«Я приехал сюда осваивать новые способы продаж, маркетплейсы очень удобны, из-за большой посещаемости и наличия рекламы. Кроме того, очень радует развитая логистика – достаточно просто привезти свой товар на склад, а дальше его доставит уже выбранный маркетплейс», – сообщил журналистам Ильдар Шарафутдинов, занимающийся производством меда.

Выход на маркетплейсы стимулирует предпринимателей развивать свой бизнес. Так, производитель мясной продукции Дамир Нигматуллин прошел обучение, чтобы увеличить продажи и в дальнейшем увеличить производство.

«Если мы хотим расширяться, то нужно думать куда и кому продавать свою продукцию. Система маркетплейса в этом очень интересна, потому что позволяет увеличить число клиентов в десятки раз. В ближайшее время мы планируем увеличить свои продажи как минимум в пять раз благодаря использованию интернет-рынка», – заявил он.

Предприниматели с помощью маркетплейсов могут вывести свой бизнес на новый уровень. Например, директор ООО «Феникс» Роберт Низамов видит в использовании интернет-площадок возможность расширить ассортимент выпускаемой продукции и получить новые заказы, тем самым увеличив прибыль и производство.

«Мы занимаемся пошивом трикотажных изделий на заказ, однако сейчас мы прорабатываем идею выхода на маркетплейсы со своим брендом. В течение двух-трех месяцев мы сформируем план и проработаем детали, после чего начнем работать с использованием интернет-ресурсов», – поделился Низамов.

Обучение предпринимателей проводится каждую среду и четверг и будет продолжаться до конца апреля этого года. На каждый семинар в ЦЭТ приглашаются предприниматели одного из районов Татарстана. В планах провести обучение для каждого муниципалитета республики.

«Руководство районов республики по-новому оценило возможности, которые открывает продажа продукции или услуг по каналам интернет-торговли и теперь сами максимально заинтересованы в организации широкого обучения предпринимателей из своего района, а также в развитии инфраструктуры электронной коммерции. Уверен, что это станет еще одним драйвером роста интернет-торговли Татарстана в 2022 году», - отметил Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.