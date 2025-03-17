Предприниматели Татарстана в 6,4 раза нарастили объемы расчетов с самозанятыми

Зафиксирован рост востребованности услуг, связанных со строительством и ремонтом, транспортной сферой и ИТ, отмеченный аналитиками ВТБ.



По данным банка, его клиенты из числа представителей среднего и малого бизнеса Республики Татарстан в 2024 году нарастили объем расчетов с самозанятыми в 6,4 раза - до 246,3 млн рублей. Количество операций при этом увеличилось в 5,4 раза. Средний чек составил 78,7 тысяч рублей. Об этом свидетельствует статистика сервиса банка для выплат самозанятым.



В целом по стране предприниматели закупили у самозанятых товары и услуги на сумму более 7,3 млрд рублей. Это в 4,3 раза больше, чем по итогам 2023 года. Число переводов в сервисе превысило 100 тысяч. Это также в 4 раза больше, чем годом ранее.



Статистика банка выявила, что среди клиентов среднего и малого бизнеса наиболее востребованы были услуги самозанятых, связанные со строительством и ремонтом, транспортной сферой и ИТ. Средний чек в этих категориях по итогам года составил 65 тысяч рублей. Наибольший объем расчетов приходился на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Также высокий размер расчетов продемонстрировали Республика Татарстан, Свердловская и Иркутская области, Краснодарский край и Ростовская область.



«Растет не только интерес бизнеса к самозанятым, но и число самих специалистов. По итогам 2024 года банк зафиксировал двукратный рост аудитории личного кабинета самозанятого. Этот сервис позволяет подтверждать свой статус, автоматически регистрировать доход в ФНС, формировать чеки и получать доступ к различным инструментам для ведения бизнеса», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.