Предприниматели Татарстана в 2022 году получили свыше 1 млрд рублей льготной поддержки

Предприниматели Татарстана в этом году получили свыше 1 млрд рублей льготной поддержки благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Всего микрофинансовой поддержкой в 2022 году воспользовались уже около 600 предпринимателей, в том числе 137 самозанятых граждан.

«Финансовая поддержка стимулирует потенциал предпринимательской активности, позволяет развивать бизнес без привлечения собственных средств. Эффективность данных мер подтверждается цифрами», – отметил министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Он добавил, что Минэкономики анализирует хозяйственную деятельность предприятий, получивших государственную финансовую поддержку. Результаты исследования показали, что за первое полугодие у таких компаний увеличились показатели по численности занятых, а также по среднемесячной заработной плате и выпущенной продукции.

В настоящее время для предпринимателей республики действует шесть льготных микрофинансовых программ. В зависимости от категории заемщиков предпринимателям доступны микрозаймы по ставке от 0,1% до 5,5%.

Предельная сумма микрозайма для малого и среднего бизнеса составляет 5 млн рублей, а для граждан, применяющих налог на профессиональный доход, лимит составляет 500 тыс. рублей. Максимальный срок предоставления микрозаймов составляет три года.