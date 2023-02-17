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Предприниматели Татарстана в 2022 году получили поддержку на 83 млрд рублей
В 2022 году общая сумма поддержки малого и среднего бизнеса республики превысила 83 млрд рублей. Отсрочкой по страховым взносам на 26 млрд рублей воспользовались 8 тыс. татарстанских налогоплательщиков. Об этом на итоговой коллегии Министерства экономики Татарстана сообщил его руководитель Мидхат Шагиахметов.
Он отметил, что в прошлом году экономика республики и страны столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. В условиях высокой экономической неопределенности основной целью стала поддержка отраслей и рынков, предпринимателей и компаний республики.
«Несмотря на внешние ограничения, предприятиями и организациями республики оперативно организована работа по налаживанию новых кооперационных связей, перестраиванию логистических цепочек, поиску новых рынков сбыта, импортозамещению», — обратился к участникам коллегии Шагиахметов.
Для стабилизации экономики республиканским оперативным штабом была развернута масштабная деятельность по предоставлению поддержки.
«Благодаря республиканским и федеральным мерам поддержки системообразующие организации, включенные в федеральный перечень, получили свыше 40 млрд рублей льготных кредитов. Предприятия малого и среднего бизнеса поддержаны на сумму более 83 млрд рублей. Кроме того, 8 тыс. налогоплательщиков республики воспользовались отсрочкой на год по уплате страховых взносов на 26 млрд рублей», — заключил министр.
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