Предприниматели Татарстана узнают, как выйти на рынок Китая

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Татарстанских предпринимателей приглашают на бесплатный очный семинар о выходе на внешние рынки. Мероприятие состоится 31 октября на площадке центра «Мой бизнес», который работает по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«На семинаре объяснят, как проводить международные расчеты в новых условиях, работать с внешнеторговыми контрактами, учредить компанию в Китае и Гонконге для организации товарооборота и взаиморасчетов. Также на мероприятии расскажут, что делать с международными перевозками грузов», — сообщили в Минэкономики РТ.

В качестве спикеров выступят эксперты по внешнеэкономической деятельности из банковской сферы, действующие экспортеры, а также представители Фонда поддержки предпринимательства РТ, логистических компаний и проекта по сопровождению бизнеса за рубежом.

Участники смогут получить рекомендации по работе с внешнеторговыми контрактами в сегодняшних условиях. Регистрация доступна по ссылке.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина. Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития.