Предприниматели Татарстана увеличили доходы в Маркетинговом центре РТ на 11,7%

С начала 2021 года татарстанские предприниматели смогли заработать на площадке Республиканского маркетингового центра (РМЦ) 91 млрд рублей, что на 11,7% превышает показатель 10 месяцев прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

Свыше 3,9 тыс. поставщиков разместили свои предложения на ресурсах РМЦ в течение января–октября 2021 года. Больше всего заработали предприниматели из Казани, Сабинского, Актанышского, Мензелинского и Тукаевского районов.

Ведомство прогнозирует, что выручка поставщиков республики на ресурсах РМЦ к концу года превысит 100 млрд рублей.

Республиканский маркетинговый центр создан на базе торгово-информационных ресурсов Агентства по госзаказу по указанию Президента РТ Рустама Минниханова.

Деятельность РМЦ направлена на обеспечение бесперебойного сбыта продукции татарстанских предпринимателей. Работа центра способствует развитию конкурентной среды, обеспечивающей доход от поставок как можно большему числу предпринимателей – они имеют доступ к закупкам на равных условиях с устоявшимися партнерами.