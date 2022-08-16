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Экономика
16 августа 2022  18:32
Александр Хевронин

Предприниматели Татарстана смогут сэкономить до 70% затрат на ТВ-рекламу

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Предприниматели смогут получить частичную компенсацию затрат на размещение ТВ-рекламы. Для этого им необходимо пройти отбор и попасть в реестр, формируемый Минпромторгом России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

Доля софинансирования составит 70% для компаний МСП и 50% — для остальных предприятий, прошедших отбор. На начальном этапе программы предусмотрено выделение 500 млн рублей из федерального бюджета.

При этом объем выручки, полученной от реализации товара, должен как минимум в пять раз превысить расходы на софинансирование рекламы. Для этого компании будут предоставлять в ведомство в течение трех лет, начиная с 2023 года, отчет в свободной форме, где будет указана полученная выручка.

#мсп #Минпромторг РФ #Минэкономики РТ #реклама
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