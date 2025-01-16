Предприниматели Татарстана привлекли почти 10 млрд рублей под госгарантии в 2024 году

За 2024 год татарстанские предприниматели привлекли 9,84 млрд рублей заемного финансирования благодаря государственным гарантиям. Они были предоставлены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», напомнили в Минэкономики РТ.

«Помощь в виде поручительства предпринимателям и самозанятым гражданам республики, обладающим по заключению банков устойчивым финансовым положением, но не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредита, оказал Гарантийный фонд Республики Татарстан, подведомственный Министерству экономики РТ», — говорится в сообщении.

Так, поддержкой фонда за год воспользовались 715 человек. Общий ее размер составил 4,1 млрд рублей, а заемного финансирования — 4,1 млрд. Средства были направлены на развитие бизнеса. Большая часть гарантийной поддержки — 1,2 млрд рублей — предоставлена предпринимателям, деятельность которых связана с производственной сферой. Как правило, они использовали полученные средства для покупки необходимого оборудования, транспорта, расчетов с поставщиками и на исполнение контрактов, приобретение недвижимости.

В ведомстве уточнили, что получить гарантийную поддержку могут бизнесмены из Татарстана осуществляющие деятельность в большинстве отраслей экономики. В частности, это могут предприниматели, которые работают в сельской местности, экспортеры, резиденты индустриальных и промпарков, а также интернет-ретейлеры. Не подпадает под госгарантии деятельность занимающихся игорным бизнесом, финансовыми и страховыми услугами.

Реализация программ по предоставлению государственных гарантий продолжена в текущем году, в том числе в рамках партнерских продуктов. Поддержка осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер.

В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.