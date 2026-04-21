Предприниматели Татарстана привлекли 1,8 млрд рублей благодаря гарантийной поддержке

За первые три месяца года около 70 предпринимателей Татарстана воспользовались гарантийной поддержкой на сумму более 330 млн рублей. Это позволило им привлечь порядка 1,8 млрд рублей заемных средств.

Поддержку бизнесу оказали Министерство экономики Республики Татарстан и подведомственный ему Гарантийный фонд в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Основная часть гарантий пришлась на предпринимателей из сферы услуг – в том числе медицинских, ремонта машин и оборудования, общественного питания и других направлений. Значительные объемы поддержки также получили предприятия производственного сектора и сельхозпроизводители.

Гарантийный фонд предоставляет поручительства компаниям, у которых недостаточно залогового обеспечения для получения финансирования – кредитов, займов, лизинга или банковских гарантий. Максимальный размер поручительства составляет до 100 млн рублей на одного заемщика и до 120 млн рублей на группу связанных компаний, если средства направляются на инвестиционные цели и внеоборотные активы. Для иных целей лимит составляет до 70 млн рублей.

Размер вознаграждения за поручительство для предпринимателей из приоритетных отраслей установлен на уровне 1% годовых от суммы поручительства, для остальных – 1,5% годовых.

