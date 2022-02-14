Предпринимателей Татарстана приглашают присоединиться к Telegram-каналу «Деловорот»

Предпринимательское сообщество Татарстана приглашают присоединиться к специализированному Telegram-каналу «Деловорот», созданному для оперативной помощи татарстанским бизнесменам в решении возникающих проблем. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Telegram-канал является источником коммуникации уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей с представителями малого и среднего бизнеса.

Этот ресурс призван помогать республиканским предпринимателям в отстаивании прав и законных интересов и предоставляет консультацию юристов. Кроме того, подписчики канала первыми узнают о новых государственных программах поддержки и получают компетентные разъяснения, как ими воспользоваться.

На сегодняшний день канал, созданный в марте 2020 года, насчитывает около 4,9 тыс. подписчиков. В нем регулярно проводятся опросы и голосования, в том числе о степени востребованности той или иной меры поддержки, о существующем бизнес-климате в отдельных районах, о тех проблемах, которые волнуют предпринимателей в данный момент.