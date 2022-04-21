Предприниматели Татарстана смогут принять участие в «Марафоне рационализаторов»

Руководители и сотрудники предприятий Татарстана смогут принять участие во всероссийском образовательном проекте «Марафон рационализаторов». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Мероприятие направлено на содействие в реализации национального проекта «Производительность труда» и проводится Агентством развития профессионального мастерства совместно с Министерством экономического развития РФ.

Лекция «Марафон рационализаторов: кризис как возможность» пройдет в онлайн-формате 28 апреля 2022 года. Обучение поможет сотрудникам предприятий расширить практический опыт в рационализации и улучшении производств. Лекторы расскажут, как развить компанию в трудных условиях на примерах реальных кейсов от отечественных производителей.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.