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Экономика
21 апреля 2022  18:15
Александр Хевронин

Предприниматели Татарстана смогут принять участие в «Марафоне рационализаторов»

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Руководители и сотрудники предприятий Татарстана смогут принять участие во всероссийском образовательном проекте «Марафон рационализаторов». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Мероприятие направлено на содействие в реализации национального проекта «Производительность труда» и проводится Агентством развития профессионального мастерства совместно с Министерством экономического развития РФ.

Лекция «Марафон рационализаторов: кризис как возможность» пройдет в онлайн-формате 28 апреля 2022 года. Обучение поможет сотрудникам предприятий расширить практический опыт в рационализации и улучшении производств. Лекторы расскажут, как развить компанию в трудных условиях на примерах реальных кейсов от отечественных производителей.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#минпромторг рт #онлайн-лекции #Минэкономразвития РФ #нацпроекты
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