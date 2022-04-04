Предпринимателей Татарстана приглашают обучиться работе в «Центре импортозамещения»

Агентство по госзаказу Татарстана и Минэкономики республики приглашают предпринимателей и резидентов индустриальных парков РТ на обучающие семинары для разъяснения возможностей Республиканского маркетингового центра и «Центра импортозамещения».

Обучающие курсы направлены на развитие навыка формирования перечня импортной продукции компаний, которую необходимо заместить. Кроме того, предприниматели научатся правильно размещат сведения в Региональном маркетинговом центре.

Интернет-ресурс позволит не только находить поставщиков, производящих необходимую продукцию внутри республики и страны, но и создаст список товаров, чье производство необходимо наладить на территории Татарстана.

Мероприятие пройдет для предпринимателей и резидентов индустриальных парков Татарстана 5 и 8 апреля в формате Zoom. Ссылки на обучение размещены на сайте в разделе «Вебинары».