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Ру Тат
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Экономика
4 апреля 2022  21:10

Предпринимателей Татарстана приглашают обучиться работе в «Центре импортозамещения»

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Агентство по госзаказу Татарстана и Минэкономики республики приглашают предпринимателей и резидентов индустриальных парков РТ на обучающие семинары для разъяснения возможностей Республиканского маркетингового центра и «Центра импортозамещения». 

Обучающие курсы направлены на развитие навыка формирования перечня импортной продукции компаний, которую необходимо заместить. Кроме того, предприниматели научатся правильно размещат сведения в Региональном маркетинговом центре.

Интернет-ресурс позволит не только находить поставщиков, производящих необходимую продукцию внутри республики и страны, но и создаст список товаров, чье производство необходимо наладить на территории Татарстана.

Мероприятие пройдет для предпринимателей и резидентов индустриальных парков Татарстана 5 и 8 апреля в формате Zoom. Ссылки на обучение размещены на сайте в разделе «Вебинары».

#импортозамещение #Минэкономики РТ #семинар
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