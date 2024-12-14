Предприниматели Татарстана получили 800 млн рублей поддержки благодаря нацпроекту

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С начала года предприниматели из Татарстана получили финансовую поддержку на сумму порядка 800 млн рублей. Помощь была оказана по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» через федеральную Цифровую платформу МСП.РФ, сообщили в Минэкономики РТ.

Напомним, субъекты МСП могут подать заявку на микрозаем через сервис «Подбор и получение микрофинансирования».

«Предпринимателям Татарстана доступно семь финансовых продуктов, включая специализированные - для поддержки компаний с участниками СВО и партнерские продукты. Процентная ставка по продуктам составляет от 1 до 9,5% годовых, что повышает доступность государственного финансирования для бизнеса в условиях роста ключевой ставки ЦБ РФ. Поддержка охватывает разные сферы предпринимательской деятельности: экспортеров, производственные предприятия, резидентов промпарков, технологические компании и другие. Льготное финансирование позволяет компаниям получить до 5 млн рублей» - сообщила первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова.

Как правило, привлеченное финансирование предприниматели используют для расширения бизнеса. Так, в июне 2024 года начинающий индивидуальный предприниматель Аида Хатыпова из Татарстана получила через сервис на МСП.РФ микрозаем на 5 млн рублей по ставке 4,5%. Привлеченные средства были направлены на открытие пекарни под франшизой «Жар Свежар».

В России сумма поддержки составила более 15,7 млрд рублей. Татарстан среди лидеров по объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ - 769 млн руб. Также регионами-лидерами стали Краснодарский край (926 млн руб.), Удмуртия (915 млн руб.), Иркутская область (868 млн руб.), Республика Крым (791 млн руб.).

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, ежедневно к ним поступает в среднем 56 заявок и заключаются договора на сумму более 68 млн рублей.

По итогам 11 месяцев этого года, средний размер микрозайма составил 2,4 млн рублей, средний срок кредитования – 2,6 года, средневзвешенная ставка – 7,4%, что в 3-4 раза ниже ставок при банковском кредитовании.

Почти две трети (64%) микрозаймов получены для пополнения оборотных средств, 31% – на инвестиционные цели и 5% – на иные цели. Сервис микрофинансирования востребован среди предпринимателей в сферах торговли (26% от общего объема микрозаймов), услуг (24 %), а также производства (18%).

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.