Предприниматели Татарстана получат субсидии на развитие туристической инфраструктуры

В Татарстане утвержден порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с развитием туристической инфраструктуры. Получить субсидии смогут юрлица, не являющиеся государственными или муниципальными учреждениями, а также предприниматели, следует из постановления премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Субсидии будут предоставлять участникам конкурса, которые разработали общественные инициативы, направленные на развитие туристической инфраструктуры республики. Так, получить их можно будет, в том числе, на обустройство пляжей, приобретение оборудования для туристов и расширения доступности услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, субсидии будут компенсировать части затрат на обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание пунктов общепита.

Получить выплату можно будет один раз по результатам конкурсного отбора. Максимальный размер субсидии, выделенной одному участнику конкурса, варьируется от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Назначать субсидии будет Госкомитет РТ по туризму, деньги выделят из средств федерального бюджета, направленных республике в целях софинансирования расходных обязательств, а также из республиканского бюджета.

Подчеркивается, что субсидии носят целевой характер, поэтому их нельзя потратить на другие цели, не предусмотренные документом.