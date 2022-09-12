Предприниматели Татарстана получат до 45 млн рублей на строительство модульных гостиниц. Субсидия может составлять до 50% от стоимости модулей заводского производства, при этом максимальный размер субсидии на один модуль составляет 1,5 млн рублей, а максимальный размер всей субсидии – 45 млн рублей.

Обязательным условием для получения господдержки является создание не менее десяти модулей как на новом объекте, так и при расширении уже действующего объекта.



Всего на поддержку татарстанских предпринимателей, занимающихся строительством быстровозводимых средств размещения, в этом году выделят почти 284 млн рублей. Из них 230 млн – средства федерального гранта и еще порядка 54 млн рублей направит республика.



«Провели конкурс и отобрали в субъектах те проекты, которые до конца года будут введены в эксплуатацию. Там не менее 2,5 тыс. номеров. Субъект предоставляет землю, подключение к коммуникациям. Мы подведем итоги в конце года. И, скорее всего, проинвестируем в два раза больше средств, если убедимся, что программа доказала свою эффективность», – цитирует вице-премьера Правительства РФ Дмитрий Чернышенко пресс-служба Минэкономики РТ.

Субсидии выделяются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.