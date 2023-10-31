Предприниматели Татарстана получат цифровые сертификаты с доступом к обучающим курсам

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Татарстанские предприниматели получат 100 цифровых сертификатов с доступом к бесплатным образовательным программам для малого и среднего бизнеса. Сертификаты для обучения новым технологиям бизнеса будут распределены до конца текущего года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Предпринимателям доступны на выбор три образовательных курса. На курсе «Личный бренд» слушатели смогут создать собственный бренд, узнать способы монетизации имени. Курс «Генератор клиентов» направлен на то, чтобы научить предпринимателей привлечению клиентов даже в условиях спада рынка, предоставляя инновационные стратегии и подходы к привлечению новых клиентов и удержанию имеющейся аудитории. Курс «Машина продаж» позволит предпринимателям построить свою надежную систему продаж и сделать свой бизнес устойчивым к эпизодическим кризисам и экономическим колебаниям.

Выбрать желаемую программу и получить бесплатную услугу может любой предприниматель Татарстана, подавший заявку до 1 декабря 2023 года. Подать заявку необходимо на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки», выбрав услугу «Предоставление бесплатного доступа к обучающим курсам по вопросам ведения бизнеса».

Все курсы будут доступны в онлайн-формате, спикерами выступят действующие бизнесмены, которые делились накопленным опытом и знаниями в ведении бизнеса, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Как отметила первый замгенерального директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан — руководитель Центра «Мой бизнес» Линара Бурханова, все проекты центра «нацелены на максимально эффективную информационную поддержку предпринимателей Республики по всем направлениям».

«Мы готовы моментально реагировать на вызовы для бизнеса – интегрируем новые услуги, организуем консультационную помощь, запускаем новые площадки для информирования тех, кто ведёт своё дело в регионе. Разумеется, мы не останавливаемся на достигнутом и в случае с выдачей ста электронных сертификатов на дополнительное образование – сейчас мы работаем над новыми форматами, темами и коллаборациями», – сказала Бурханова.

Организаторами выступают Министерство экономики РТ и Центр «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Национальные проекты реализуются в России по инициативе и поручению Президента страны Владимира Путина.