По программе льготного кредитования бизнесмены Татарстана подали заявки на 3 млрд рублей

Предприниматели Татарстана подали 26 заявок на кредиты по новой льготной программе на общую сумму в 3,1 млрд рублей. Кредиты выдаются по сниженной ставке 3% для среднего бизнеса и 4,5% для малого и микробизнеса. Только за одну неделю на льготных условиях предпринимателям республики выданы кредиты на сумму свыше 250 млн рублей.

Кредиты до 1 млрд рублей на инвестцели уже могут получить предприятия обрабатывающих производств, гостиничного бизнеса, транспортировки и логистики, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики. Полученные средства они смогут направить на инвестиционные цели – к примеру, на приобретение недвижимости для организации нового производства или строительство производственного корпуса.

Предполагается, что финансовая поддержка позволит быстрее закупить оборудование и организовать выпуск продукции.

Новая льготная программа поддержки разработана благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.