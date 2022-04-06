В Татарстане предприниматели запросили кредитные каникулы на 3,4 млрд рублей

В Татарстане 636 представителей малого и среднего бизнеса направили заявку на использование кредитных каникул. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщил руководитель Гарантийного фонда РТ Рустем Мухамедшин.

«В настоящее время предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться программой кредитных каникул – взять отсрочку по возрату кредита.С начала запуска программы было подано 636 заявок на 3,4 млрд рублей», – сказал Мухамедшин.

Он напомнил, что на кредитные каникулы могут претендовать заемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Продолжительность отсрочки составляет до 6 месяцев.

«Также предприниматели республики смогут провести реструктуризацию кредитов под поручительство регионального Гарантийного фонда с предоставлением отсрочки уплаты комиссионного вознаграждения до 3-х лет, под 0,5% годовых, суммой до 70 млн рублей. В республике была произведена реструктуризация на сумму 1,9 млрд рублей», – отметил руководитель Гарантийного фонда РТ.