Предприниматели Татарстана оценили качество услуги по оформлению недвижимости

Предприниматели Татарстана прошли опрос по результатам оформления недвижимости. Росреестр республики предложил представителям малого и среднего бизнеса оценить по 5-балльной шкале условия и качество приема документов, скорость регистрации, возможность оформления недвижимости в электронном виде и т.д.

В опросе приняли участие 496 предпринимателей. По итогам его проведения средний балл по каждому показателю составил 4,9, сообщили в Росреестре РТ. Пройти опрос можно было в онлайн-формате после оказания госуслуги – регистрации прав собственности.

Как пояснили в Росреестре Татарстана, опрос, который регулярно целенаправленно проводится среди представителей МСП, позволяет специалистам ведомства понять потребности и ожидания бизнес-сообщества в вопросе улучшения качества предоставления госуслуг Росреестра.

«Нам очень важно знать, как оценивают нашу работу клиенты. Мы стараемся учитывать все предложения, которые озвучивают предприниматели и влияют на повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан. Одно из главных достижений – при обращении представителей МСП оформление недвижимости проводится в сокращенные сроки – в среднем, за 2-4 дня», – отметила начальник отдела государственной регистрации недвижимости по инвестиционным проектам Александра Абдуллина.

Напомним также, что для представителей малого и среднего бизнеса в офисах МФЦ организован отдельный прием. О результатах проведения регистрации права собственности можно узнать через смс-информирование. При возникновении вопросов по предрегистрационной подготовке документов действует бесплатная консультация по телефону +7(843)255-24-20.