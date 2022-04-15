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Экономика
15 апреля 2022  21:38
Александр Хевронин

Предприниматели Татарстана обсудят возможности развития народных художественных промыслов

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Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан проведет круглый стол на тему «Народные художественные промыслы. Как стать социальным предприятием», который будет транслироваться онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Встреча состоится 21 апреля с 15.00 до 18.00 в Доме предпринимателя в Казани. Участники мероприятия обсудят перспективы развития культурно-просветительской деятельности через социальное предпринимательство и коллаборацию участников народных художественных промыслов и институтов поддержки.

В мероприятии примут участие представители Фонда поддержки предпринимательства РТ, Торгово-промышленной палаты РТ и Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ. Кроме того, своим опытом развития народных промыслов и культурно-просветительской деятельности в регионах поделятся делегаты из Крыма и Санкт-Петербурга.

#Минэкономики РТ #дом предпринимателя #народные промыслы
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