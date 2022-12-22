Предприниматели Татарстана обсудили, как обезопасить бизнес от киберугроз

Бизнес-встреча «IT-решения для бизнеса» прошла сегодня на площадке Торгово-промышленной палаты Татарстана. Ее участникам, предпринимателям и самозанятым гражданам республики, рассказали, как защититься от хакерских атак, а также поделились современными инструментами, которые помогут обезопасить бизнес в Сети.

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ

«Мы как Торгово-промышленная палата республики намерены оказывать качественные услуги, содействуя решению вопросов предпринимателей. Если вы хотите прийти к нам с какой-либо инициативой — приходите к нам на консультацию. Мы хотим прийти к тому, чтобы вопросы нашего с вами взаимодействия были эффективными и, конечно же, хотим, чтобы таких встреч было как можно больше. У нас с вами есть вся необходимая инфраструктура. Главное — грамотно ее использовать», — отметил в приветственном слове заместитель председателя союза «Торгово-промышленная палата РТ» Марат Ахматов.

Мероприятие прошло в формате открытой дискуссии, в рамках которой участники познакомились с актуальными инструментами в области информационной безопасности и поддержки инноваций. Эксперты рассказали, как использование современных технологий позволяет предприятию быстро развиваться в технологическом плане. IT-решения не только позволят увеличить оборот продукции, но и привлекут новых потребителей, при этом сохраняя долю постоянных клиентов.

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ

«В Иннополисе порядка пяти компаний, которые занимаются информационной безопасностью — от реагирования на компьютерные инциденты до обнаружения и ликвидации последствий киберугроз. Сегодня фокус работы сместился на обеспечение технологическим суверенитетом. Так, порядка 50 компаний резидентов разработали программные продукты для импортозамещения», — рассказал и. о. заместителя генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами АО ОЭЗ «Иннополис» Олег Протопопов.

Кроме того, представитель особой экономической зоны рассказал, как оптимизировать работу и сократить расходы без потери эффективности бизнеса в условиях ухода зарубежных компаний, а также поделился инструментами автоматизации рабочих процессов.

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ

Встреча прошла в интерактивном формате, у участников была возможность напрямую задать интересующие их вопросы экспертам. Так, предприниматели Татарстана интересовались, как внедрить IT-решения на современное предприятие, как оптимизировать бюджет, а также спрашивали, в чем заключается актуальность использования организациями киберполигонов.

«Компании, использующие киберполигоны, получают возможность повысить уровень защищенности своей инфраструктуры. Киберполигон позволяет объективно оценить навыки кибербезопасности, дать рекомендации по их улучшению, выявить и устранить любого рода уязвимости», — пояснил Олег Протопопов.

Как отметили организаторы, подобные встречи традиционно проходят на площадке Торгово-промышленной палаты РТ. Сегодня участниками мероприятия стали более 70 человек — предприниматели Татарстана, члены Торгово-промышленной палаты РТ и лидеры IT-индустрии.