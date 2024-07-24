Предприниматели Татарстана — лидеры по использованию платформы «Мой экспорт»

Фото: Минэкономики РТ

Компании из Татарстана, Московской и Орловской областей стали наиболее активными пользователями государственной цифровой платформы «Мой экспорт» через Центры поддержки экспорта в первом полугодии 2024 года среди регионов России. Напомним, лидеров озвучили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Минэкономики РТ.

Лидирующую позицию занял Центр поддержки экспорта РТ в номинации «Осьминог цифровизации». Бизнес Татарстана чаще других прибегает к использованию услуг экосистемы поддержки экспортеров.

«Центр поддержки экспорта максимально подробно рассказывает компаниям о возможностях платформы и помогает освоить ее функционал. Это, в свою очередь, даёт бизнесу возможность получить огромное количество информации, подать заявки на услуги и сервисы в режиме 24/7. В результате — экономия как временных, так и финансовых ресурсов», — сообщил руководитель Центра поддержки экспорта РТ Альбина Гергерт.

Центр поддержки экспорта Московской области занял первое место в номинации «Кит цифровизации». «Акулой цифровизации» стал ЦПЭ Орловской области за наибольшую долю получателей услуг центра, уже зарегистрированных на платформе «Мой экспорт».

«За первое полугодие 2024 года на цифровой платформе "Мой экспорт" зарегистрировались более 5,8 тыс. компаний. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Платформа становится более узнаваемой среди предпринимателей, потому что благодаря ей у бизнеса есть быстрый и удобный доступ к мерам поддержки не только от РЭЦ, но и от федеральных и региональных ведомств, центров поддержки экспорта, институтов развития. Платформа помогает искать контрагентов, финансовых и логистических партнеров. Здесь можно найти услуги, которые помогут компенсировать затраты, получить страховую и кредитную поддержку и многое другое», — уточнила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.

Платформа «Мой экспорт» - это цифровой помощник для российских экспортеров. Ее работа стартовала в ноябре 2020 года. Сейчас платформа предоставляет доступ к 126 услугам для развития экспортного бизнеса. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Российской Федерации, может воспользоваться услугами этой экосистемы поддержки.

Напомним, господдержка экспортно-ориентированного бизнеса в Татарстане реализуют Минэкономики РТ и подведомственные институты поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».