Предприниматели татарских сел России изучат опыт Кукморского района

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Делегаты XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел Всемирного конгресса татар (ВКТ) 6 марта посетят Кукморский район.

«В Кукморе для делегатов намечено 6 маршрутов. Кукморский район занимает лидирующие позиции по развитию ремесел и предпринимательства. Делегаты ознакомятся с деятельностью завода металлопосуды, фабрики валенок, также поедут в деревни Олуяз, Байлянгар, Ядыгерь. Кукмор лидирует по участию в федеральной программе возрождения села, делегаты ознакомятся с ходом программы», - рассказал руководитель исполкома ВКТ Данис Шакиров.

Он напомнил, что делегаты схода 2013 года также ездили в Кукмор. В этом году в форуме принимают участие 800 человек.

«Мы должны сформировать новое отношение к селу», – констатировал руководитель отдела по работе с татарскими предпринимателями ВКТ Фарит Уразаев.

Он также подчеркнул, что в России многие плодородные земли в сельской местности пустуют и не обрабатываются.

Автор: Гелюза Ибрагимова