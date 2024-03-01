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Предприниматели татарских сел России изучат опыт Кукморского района
Делегаты XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел Всемирного конгресса татар (ВКТ) 6 марта посетят Кукморский район.
«В Кукморе для делегатов намечено 6 маршрутов. Кукморский район занимает лидирующие позиции по развитию ремесел и предпринимательства. Делегаты ознакомятся с деятельностью завода металлопосуды, фабрики валенок, также поедут в деревни Олуяз, Байлянгар, Ядыгерь. Кукмор лидирует по участию в федеральной программе возрождения села, делегаты ознакомятся с ходом программы», - рассказал руководитель исполкома ВКТ Данис Шакиров.
Он напомнил, что делегаты схода 2013 года также ездили в Кукмор. В этом году в форуме принимают участие 800 человек.
«Мы должны сформировать новое отношение к селу», – констатировал руководитель отдела по работе с татарскими предпринимателями ВКТ Фарит Уразаев.
Он также подчеркнул, что в России многие плодородные земли в сельской местности пустуют и не обрабатываются.
Автор: Гелюза Ибрагимова
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