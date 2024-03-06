Предприниматели татарских сел ознакомились с работой хозяйств Кукморского района

Фото: «Татар-информ»

Делегаты XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел сегодня ознакомились с развитием Кукморского района. Гости, разделившись на группы, посетили деревни.

Участники форума побывали в селах Большой Сардек, Аш Бузи, Копки, Село-Чура. Выездное мероприятие завершилось итоговым заседанием в районном Доме культуры и концертом творческих коллективов Кукморского района.

В заседании приняли участие руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и глава Кукморского района Сергей Димитриев.

«Кукморский район - один из лидеров не только в сельхозотрасли, но и во многих других направлениях. Всероссийский сельский Сабантуй в этом году пройдет в Бардымском районе Пермской области. Организация татарского подворья, презентация Татарстана поручены Кукморскому району», – сказал Шакиров и поблагодарил главу района и его команду.

«Мы прилагаем усилия, чтобы наш район развивался, шел вперед. Участвуем в разных программах. Используем любую, даже самую малую возможность, чтобы вложить в развитие района. Если наш опыт будете применять у себя, то результаты не заставят себя ждать. До будущих встреч», – обратился глава района Сергей Димитриев к участникам форума.

Заместитель главы Бардымского района Пермского края Ильнур Сулейманов передал памятные подарки главе района, поблагодарил за теплый прием. После сельского Сабантуя татарское подворье, построенные кукморцами, останется в Бардымском районе.

Руководитель районного отделения Всемирного конгресса татар Нияз Хабибрахманов отметил, что впервые участвует в форуме. На должность он был назначен всего месяц назад. Он сам тоже является предпринимателем в сельхозотрасли.

«Наш район среди лидеров во всех направлениях, уверен, что деятельность в сфере, порученной мне, мы тоже организуем успешно, в интересах нашего народа», - сказал он.

Это было заключительное мероприятие XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Форум состоялся 4-6 марта. Ранее в Казани прошло пленарное заседание с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В съезде приняли участие 800 делегатов из 44 регионов России и 5 зарубежных стран. В этом году сход организован совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Гелюза Ибрагимова