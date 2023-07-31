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Предприниматели смогут обжаловать отказ на выдачу лицензий через госуслуги
На госуслугах появился новый сервис для предпринимателей. Теперь им доступно досудебное обжалование отказа на выдачу лицензий, сообщает пресс-служба Правительства России.
Пользователь сможет оставить жалобу и следить за ходом проверки в режиме реального времени. Обжалованию подлежат как отказы, так и несвоевременно рассмотренные заявки, нарушения в порядке выдачи документов или требование дополнительной оплаты.
Само должностное лицо, на которое было подано обращение, не сможет участвовать в процедуре рассмотрения. Заявки будут обрабатываться в течение 5–15 рабочих дней — в зависимости от причины обращения.
«До 1 октября 2023 года механизм досудебного обжалования распространится на все востребованные виды разрешений», — добавили в Правительстве.
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