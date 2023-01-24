Предприниматели из Петербурга оценили масштабы производства «Казаньоргсинтеза»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» посетила делегация предпринимателей из Санкт-Петербурга. Цель – знакомство и налаживание партнерства с казанским предприятием.

Визит состоялся в рамках бизнес-миссии, организованной Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, которая включает презентацию экономического потенциала Татарстана и посещение ведущих предприятий в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Иннополис и Казань.

Посещение «Казаньоргсинтеза» началось со встречи с генеральным директором предприятия Айратом Сафиным, где в формате диалога предприниматели смогли обсудить точки соприкосновения и познакомиться с современными реалиями татарстанской химии.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтез»

«Мы открыты для сотрудничества, вам, наверное, приходилось слышать о том, что одна из ценностей нашей компании – партнерство. Это действительно так, мы готовы развиваться вместе с вами. Если у вас есть предложения, как мы можем быть полезны друг другу, давайте работать. Сейчас время возможностей для российского бизнеса внутри страны, нам, например, интересны все российские разработки. Ответить на вызовы нового времени можно только вместе. СИБУР создает партнерство для устойчивого развития», – обратился Айрат Сафин к предпринимателям.

По его словам, «Казаньоргсинтез» является драйвером экономики. Больше 30% продукции предприятия перерабатывается в Татарстане. В 2022 году в консолидированный бюджет региона было направлено 8,4 млрд рублей налогов. Средняя заработная плата сотрудников выше средней зарплаты по республике на 60%, предприятие занимает третье место в списке самых оплачиваемых профессий в республике. При этом деятельность предприятия создает 25 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

Некоторые возможности для сотрудничества были обсуждены уже на встрече. Предприниматели предлагали свои решения в области логистики, цифровых технологий, реализации криогенных продуктов и др.

После встречи с генеральным директором делегация отправилась на производство, для них была организована автобусная экскурсия по всей территории «Казаньоргсинтеза», где специалисты предприятия подробно рассказали о каждом заводе, производимой продукции и экологической политике предприятия.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтез»

Генеральный директор «ЛенТИСИЗ» Николай Олейник:

«Крупное предприятие, видно, что стабильно работающее и постоянно модернизирующееся. Здорово, что на территории страны есть такие заводы. Впечатляет их открытость к сотрудничеству. Мы выполняем инженерные изыскания для строительства, могли бы быть полезны, как компания, которая может выполнять лазерное сканирование к примеру, для модернизации тех же самых эстакад, для их обследования, для разработки проектов строительства. Будем искать точки для взаимовыгодного сотрудничества».

Генеральный директор ООО «Фудмастерплюс» Андрей Парахневич:

«Я занимаюсь общественным питанием, не в теме промышленных разработок. Для меня «Казаньоргсинтез» – это еще один повод гордиться своей страной. Я нахожусь под впечатлением от таких масштабов, такой организации. Мне все очень понравилось. Горд за страну, горд за людей, которые здесь работают».