Предприниматели с ОВЗ представят свою продукцию на новогоднем Open Space Market в Казани

В казанском торговом центре «МЕГА» с 15 по 17 декабря с 10 до 20 часов будет проходить новогодний Open Space Market. Там будут выделены 15 мест для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«Open Space Market — это шикарная возможность для ребят с инвалидностью почувствовать себя в креативной среде. Как правило, они реализуют свою продукцию через соцсети, но их просматриваемость, думаю, ниже, чем поток людей в торговом центре за день. С каждым годом они растут и в финансовом плане. Надеюсь, что в этот раз мы приблизимся к общей выручке в 1 млн рублей, для нас это будет большая победа», — рассказала спикер.

Она пояснила, что Open Space Market объединяет примерно 300 талантливых дизайнеров, поваров, предпринимателей со всей страны уже десять лет. С прошлого года на его площадке реализуется проект для людей с ограниченными возможностями здоровья «Особенный стиль», где они могут представить и реализовать свою продукцию. Это будет уже четвертый маркет в подобном формате.

«В этом году у нас 17 участников. Они уже начали заезжать на площадку. Постарались сделать так, чтобы всем ребятам было максимально комфортно. Наша выручка с каждым маркетом растет. Участники делают разную продукцию, в том числе игрушки, свечи, поделки из дерева, кондитерские изделия и многое другое», — добавила организатор проекта «Особенный стиль» Екатерина Егорова.

При этом особое внимание на этом Open Space Market будет уделено новогодней тематике. Среди представленной продукции будут новогодние игрушки и угощения. Так, одна из участниц, Раиля Сатдинова, специально для мероприятия связала много игрушечных драконов в преддверии года этого мифического животного (по восточному календарю).

«Я уже семь лет вяжу игрушки, делаю детские пинетки, ползунки, пледы и так далее. Специально для Space Market я подготовила много плюшевых игрушек, в частности, дракош», — объяснила участница.

По словам Сатдиновой, она с детства увлекается рукоделием, а затем в интернете увидела, как вяжут детские пинетки, и решила попробовать сама. После этого к ней начали поступать заказы на игрушки, и с тех пор она занимается этим ремеслом каждый день.