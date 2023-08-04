С начала года малый бизнес Татарстана получил господдержку на сумму более 41 млрд рублей

С начала 2023 года представители малого и среднего бизнеса Татарстана получили государственную поддержку на сумму более 41 млрд рублей. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на встрече бизнес-сообщества с заместителем генерального директора Корпорации МСП Андреем Железняковым, которая состоялась в Доме предпринимателей Татарстана.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Приветствуя собравшихся, замминистра экономики обозначил, что развитию малого и среднего бизнеса уделяется внимание как на федеральном, так и на республиканском уровнях. Спикер также подчеркнул, что поддержка малого и среднего бизнеса – это одно из важнейших направлений по обеспечению социально-экономической стабильности.

«Мы видим, что спрос на федеральные финансовые меры поддержки у субъектов малого и среднего предпринимательства нашей республики растет, в том числе по линии Корпорации МСП. Это в первую очередь финансовые инструменты – льготное кредитование, поручительства. Всего с начала года бизнесу Татарстана была оказана поддержка на общую сумму более 41 млрд рублей, где 4,3 млрд рублей приходятся на республиканские программы поддержки», – отметил Пелевин.

Затем к участникам встречи обратился заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков. Он рассказал о действующих мерах поддержки для предпринимателей, способах снижения административной нагрузки на бизнес, а также поделился антикризисными мерами поддержки, которые доступны в республике.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«На сегодняшний день между организацией и Правительством Татарстана выстроена достаточно эффективная коммуникация. Я отдельно хочу отметить, что показатели республики по программам всегда на высоте», – подчеркнул Железняков.

В продолжение встречи заместитель генерального директора Корпорации МСП рассказал в том числе о сервисах и государственных платформах, финансовых продуктах, в частности об антикризисной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, зонтичном механизме поручительств и других финансовых возможностях.

«На данный момент бизнесу доступно несколько программ антикризисного кредитования. Среди них — программы „ПСК“, „1764“, сервис „360“, льготные кредиты, зонтичный механизм поручительства и другие. Мы помогаем предпринимателям получить дополнительное финансирование, найти новые рынки сбыта и настроить диалог с государством», – сказал он.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Андрей Железняков также отметил, что для удобства получения мер поддержки АО «Корпорация МСП» запустила новую цифровую платформу МСП РФ, это государственная платформа поддержки предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свой бизнес.

Помимо этого, актуальной темой встречи стала организация сбыта продукции, поиск новых проверенных партнеров, в том числе для предприятий производственного сектора для импортозамещения продукции.

В завершение встречи представители малого и среднего предпринимательства Татарстана задали спикерам интересующие их вопросы, которые касались в том числе сервисов, государственных платформ, а также удобства получения мер поддержки.