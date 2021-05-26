Предприниматели РТ в 2020 году получили льготных кредитов на 50 млрд рублей

Татарстанские представители малого и среднего бизнеса в прошлом году получили 49,2 млрд рублей льготных и беспроцентных кредитов в рамках антикоронавирусных мер поддержки государства. Такие данные в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову озвучил Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Он подчеркнул, что республиканское правительство отслеживало ситуацию в режиме реального времени, чтобы оперативно реагировать на проблемы предпринимателей в связи с коронавирусными ограничениями. В итоге республика смогла избежать наихудшего развития событий — полного локдауна, который случился в ряде западных стран.

«В 2020 году татарстанские предприниматели получили 17 541 беспроцентных и льготных кредитов на 49,2 млрд рублей по федеральным мерам поддержки, одобрено 2280 заявок на реструктуризацию ранее выданных кредитов на сумму 17,9 млрд рублей. Самозанятым возвращено 141,6 млн рублей уплаченного налога за 2019 год и предоставлен „налоговый капитал“ (бонус) в размере 12130 рублей — всего на сумму 102 млн рублей», — поделился данными Абдулганиев.

Он добавил, что из республиканского бюджета власти предоставили более 1,3 тыс. различных мер поддержки бизнеса на общую сумму 3,3 млрд рублей.

«И это только часть реализованных мер поддержки», — заключил бизнес-омбудсмен РТ.