Предприниматели РТ стали меньше жаловаться на органы власти - Абдулганиев

Сегодня Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев в селе Базарные Матаки встретился с главой Алькеевского района Александром Никошиным и местными предпринимателями и самозанятыми.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного, на встрече представители Минэкономики и Минсельхоза республики, а также Фонда поддержки предпринимательства РТ, Региональной лизинговой компании и Гарантийного фонда Татарстана рассказали о мерах господдержки субъектов МСП.

Абдулганиев отметил, что задача института защиты предпринимателей – оградить предпринимателей от административного давления, защитить их права и законные интересы. Так в 2024 году из 1878 обращений предпринимателей в 75% случаев удалось защитить их интересы, а по остальным подробно проконсультировать.

Каждое пятое обращение в адрес бизнес-омбудсмена (около 20%) сейчас приходится на действия/бездействия органов государственной власти и местного самоуправления. При этом Фарид Абдулганиев отметил, что доля таких жалоб сокращается: если в 2020 году на них приходилось 42% от всех обращений, то в 2023 – уже 25%.

Кроме того, по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова снизили административное давление на бизнес. Как следствие, в 2024 году не поступило ни одной жалобы на действия контрольно-надзорных органов. При том, что в 2020-м таких заявлений было 25% от всех обращений, уточнил Абдулганиев.