Предприниматели РТ смогут получить консультацию в Роспотребнадзоре в День открытых дверей

В четверг, 10 октября, Управление Роспотребнадзора по Татарстану проведет День открытых дверей для предпринимателей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприниматели для консультации могут прийти с 12.00 до 16.00 в здание Управления в Казани, а также посетить 12 территориальных отделов. Для визита необходима предварительная запись.

«Предварительная запись для консультации в Казани по адресам: улица Большая Красная, 30 и улица Сеченова, 13а производится по номеру телефона 222-84-28 – с 7 по 9 октября с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45. Также необходимо указать интересующий вопрос», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Для консультации в территориальных отделах в районах республики предварительно необходимо записаться по номерам телефонов этих отделов. Линии будут открыты с 7 по 9 октября с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

«Целью Дней открытых дверей для предпринимателей является оказание бесплатной консультационной помощи бизнесменам в пределах компетенции Управления. Уважаемые предприниматели и представители бизнеса, знание обязательных требований – лучший способ избежать нарушений. Мы ждем вас на консультации», – заключили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.