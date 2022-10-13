Предприниматели РТ приняли участие в семинаре по онлайн-продажам в стройке и ремонте

В Татарстане по поручению Президента РТ Рустама Минниханова принята программа развития электронной торговли и ее инфраструктуры для сбыта продукции татарстанских селлеров. Такие возможности дают в том числе и крупные классифайды. Программа подразумевает предоставление льгот логистическим компаниям, помощь малому бизнесу при размещении на электронных торговых площадках, содействие предпринимателям в оформлении разрешительной документации, разработку и внедрение электронного микрозайма, а также проведение для бизнеса различных семинаров, форумов и конференций.

В татарстанской столице состоялось масштабное мероприятие для местных предпринимателей, посвященное развитию бизнеса в сегментах строительства и ремонта. Участники мероприятия отметили, что региональный рынок в этой сфере активно переходит на использование инструментов онлайн-продаж.

Десятки представителей малого и среднего бизнеса из Казани и других городов республики посетили семинар, чтобы понять, как лучше использовать возможности интернета по продвижению своих товаров для стройки и ремонта, а также для обмена опытом и живого офлайн-общения.

Актуальность темы не вызывает вопросов: в России идет стремительный переход торговли на рельсы e-commerce, и сектор строительно-ремонтных товаров не стал исключением. Товары из этой категории неизменно входят в топ-3 по популярности среди покупателей.

Вместе со всей страной аналогичные процессы происходят и в Татарстане. Так, летом 2022 года число сделок только по товарам для ремонта и строительства на одной из онлайн-платформ в Казани выросло на 26% по сравнению с прошлым годом. Количество активных продавцов в этой категории по Татарстану достигло отметки в 11 тыс., а объем продаж составил 466 млн рублей в августе — сентябре.

На сегодняшний день 14% всех предпринимателей республики продают продукцию через каналы электронной торговли, 18% из них (около 110 тыс.) пользуются для этого Авито.

«Думаю, что к концу года эти цифры начнут расти, потому что зерна, которые закладываются в татарстанскую землю, быстро дают всходы. Конечно, нам совместно с ЦЭТ и органами государственной власти республики предстоит еще большая работа, чтобы сервис активно работал, заполнялся предпринимателями. Наша цель — чтобы каждый татарстанец мог своевременно пользоваться благами электронной торговли, получать товары или услуги, а каждый татарстанский производитель — реализовывать свою продукцию по каналам электронного сбыта. Мы окажем всю возможную поддержку как коллегам из Авито, так и татарстанцам, которые этим сервисом будут пользоваться», — заявил ранее на открытии офиса Авито в Казани бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

Процесс цифровизации торговли в Татарстане пользуется активной поддержкой со стороны руководства региона, выступающего за внедрение новых, более эффективных инструментов развития предпринимательства. В настоящее время уже 600 тыс. татарстанцев покупают товары через интернет.

«Обучающий семинар — это первое мероприятие для категории ремонта и строительства в Казани. Это очень большая категория, только за прошедший август у нас зафиксировано более 16 млн посетителей (по России) и десятки тысяч активных продавцов. Это значительное сообщество, с которым мы встречаемся в регионах на таких мероприятиях», — отметил руководитель макрокатегории «Строительство и мебель» в Авито Илья Адамский.

По его словам, большая востребованность и популярность продаж в интернете у покупателей ставит логичную задачу перед продавцами — учиться эффективно использовать эти преимущества с помощью встроенных инструментов.

В частности, следует использовать аналитику спроса, чтобы знать, какие товары — самые востребованные. Так, в сентябре в Татарстане пользователи чаще всего искали следующие позиции: двери, пластиковые окна, профнастил, шуруповерт и кирпич.

«Чтобы быть успешным в продажах, нужно знать специфику торговой площадки и понимать ее, особенно в категории строительных товаров. Мы хотим поделиться знаниями о том, как надо это делать, а также предоставить возможность поделиться своим опытом тех, кто уже успешно использует интернет для продаж», — уточнил Илья Адамский.

Конкретным примером успешной работы через онлайн-продажи поделился один из многочисленных участников мероприятия — представитель компании по реализации керамики и сантехники Ильгиз Фазылянов.

«Онлайн-продажи позволяют хорошо разветвлять каналы продаж. Мы на рынке уже 13 лет, и последние два года используем онлайн для эффективной распродажи тех позиций, которые не удалось реализовать через традиционные офлайн-каналы. Например, мы выставляем на продажу сантехнику и мебель для ванной из прошлых коллекций. Люди очень хорошо реагируют на эти объявления, приезжают, берут. А заодно смотрят и на другие наши товары», — пояснил представитель компании.

Еще одна участница интенсива — Сирень Маликова, которая живет и ведет бизнес в Альметьевске. У нее небольшой магазин сантехники, но она сама признается, что намерена не только увеличить поток покупателей в нем, но и расширить свои продажи, выйти в онлайн-пространство.

«Молодежь сегодня много покупает через интернет, и хотелось бы идти в онлайн вслед за нашими покупателями. Нужно расти, подняться на ступеньку выше, развивать онлайн-продажи и расширять свою географию. В цифровом пространстве мы еще не работаем, но очень хочется: слышали, насколько это результативно. Именно поэтому специально приехали в Казань, чтобы поучаствовать в мероприятии. Приехали за знаниями!» — поделилась впечатлениями предпринимательница.

Дмитрий Казанцев, директор компании комплексного снабжения строительных объектов и оптовой торговли стройматериалами, также намерен расширять свой бизнес в интернете. Он пришел на семинар, чтобы еще лучше познакомиться с цифровой торговлей и онлайн-продажами.

«Сейчас мы думаем развиваться в плане коммерческих продаж. Пришли послушать людей, рассмотреть онлайн как новое направление продвижения», — заключил бизнесмен.

Участники обучающего интенсива были активны не только в кулуарах. Они задавали вопросы спикерам, подходили к ним во время кофе-брейков и обсуждали десятки тем. Некоторые из них поделились своим опытом во время панельной дискуссии.

После окончания вводной части с экспертами мероприятие продолжилось в формате живой дискуссии между продавцами и производителями, которые поделились своими лайфхаками и успешными кейсами работы.

Как начать бизнес в интернете? Эксперты советуют такой путь, длиной всего в несколько простых шагов.

Шаг первый. Для начала определитесь с ассортиментом, с которым хотите выйти на площадку.

Шаг второй. Если вы планируете наращивать продажи, вести бухгалтерию и пользоваться продвинутыми инструментами, вам понадобятся тариф и статус юридического лица. Чтобы получить статус компании, нужно только указать свой ИНН и подтвердить расчетный счет организации.

Шаг третий. Подтвердив аккаунт, можно настроить свой профиль — добавить информацию о компании, отредактировать внешний вид магазина.

Шаг четвертый. Размещение и продвижение объявлений. Здесь важно учесть несколько моментов. Размещать объявления нужно в правильной категории. Также нужно выставлять рыночную цену. Еще один важный момент — нужно указывать всю необходимую информацию о товаре (цвет, материал, размер и другие характеристики) — так пользователям будет проще найти объявление с помощью фильтров. Не лишними будут оперативные ответы на сообщения и звонки покупателей. По данным экспертов, наибольшая вероятность успешной продажи приходится на первые 30 минут после получения сообщения от покупателя в чате.