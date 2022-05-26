Предприниматели РТ представили проекты на выставке в честь профессионального праздника

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

Порядка 60 предпринимателей и самозанятых Татарстана презентовали разноплановые бизнес-проекты на выставке-продаже около Дома предпринимателя. Об этом сообщила куратор проекта «Фабрика предпринимательства» Камиля Муратова.

«Сегодняшний праздник организован для того, чтобы талантливые предприниматели нашей республики смогли продемонстрировать свои проекты. Из 80 заявок мы отобрали 60 наиболее интересных», - пояснила собеседница «Татар-информа».

Предприниматели со всех уголков Татарстана приехали на ярмарку, чтобы представить свои идеи - более двух тысяч видов изделий для проходящих мимо прохожих. Среди них гостинцы ручной работы (варенье, домашний сыр, пастила, мёд), а также крафтовые сувениры (украшения, кожаные, текстильные, каменные и деревянные изделия).

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

Помимо изделий ручной работы на стендах можно увидеть образовательные игры для взрослых и детей. Так, преподаватели английского языка Наталья Шунина и Елена Ярмиева представили настольную игру-ходилку «LEMPORT», где нужно вставлять недостающие по смыслу слова в предложения.

Между просмотром проектов жители Татарстана также могут перекусить и выпить вкусный кофе. Представитель кофейни «KEKS Coffee» Дмитрий Сериков поделился, что мероприятие служит отличной рекламой для стартапов.

«Несмотря на то, что погода не радует россиян, для нас это отличный шанс продать качественный кофе, чтобы согреть участников выставки», - добавил он.

Помимо ярмарки запланирована и образовательная программа - мастер-классы от федеральных спикеров на тему перспективных направлений и вариантов адаптации бизнеса в новых условиях.

После лектория всех желающих ждёт вечерняя развлекательная программа с элементами шоу и музыкальными группами.

Напомним, что с 27 по 28 мая проведение ярмарки самозанятых планируется на площадке возле Академии наук Республики Татарстан, участие в которой примут уже более ста человек.