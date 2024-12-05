Предприниматели РТ получили около 800 млн рублей финподдержки в цифровом виде

С начала года предприниматели Татарстана получили около 800 млн рублей финансовой поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» через федеральную Цифровую платформу МСП.РФ.

Как сообщает Минфин РТ, в России сумма поддержки составила более 15,7 млрд рублей. Напомним, малый и средний бизнес может подать заявку на микрозаем через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» с октября 2023 года.

«Почти 6,1 тыс. МСП из 82 регионов получили поддержку в виде микрофинансирования через специальный сервис платформы, из которых 1,2 тыс. – начинающие предприниматели. Каждая четвертая выдача из общего объема происходит при помощи МСП.РФ, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – Цифровизация этой меры поддержки позволяет нам и регионам видеть полностью портрет получателей, анализировать причины отказов и вносить необходимые корректировки».

Он также добавил, что в настоящее время ежедневно поступает в среднем 56 заявок и заключается договоров более чем на 68 млн рублей.

По итогам одиннадцати месяцев средний размер микрозайма составил 2,4 млн рублей, средний срок кредитования – 2,6 года, средневзвешенная ставка – 7,4%, что в 3-4 раза ниже ставок при банковском кредитовании.

Почти две трети – 64% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 31% на инвестиционные цели и 5% на иные цели. Сервис микрофинансирования востребован среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (26% и 24 % от общего объема микрозаймов соответственно), а также производства (18%).

Лидерами среди регионов по объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ стали Краснодарский край (926 млн руб.), Удмуртская Республика (915 млн руб.), Иркутская область (868 млн руб.), Республика Крым и Республика Татарстан (791 млн руб. и 769 млн руб. соответственно).

«Предпринимателям Татарстана доступны 7 финансовых продуктов, включая специализированные - для поддержки компаний с участниками СВО, а также партнерские продукты. Процентная ставка по продуктам составляет от 1 до 9,5% годовых, что повышает доступность государственного финансирования для бизнеса в условиях роста ключевой ставки ЦБ РФ. Поддержка охватывает разные сферы предпринимательской деятельности - экспортеров, производственные предприятия, резидентов промпарков, технологические компании и другие. Льготное финансирование позволяет компаниям получить до 5 млн рублей» - сообщила первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова.

Как правило, привлеченное финансирование предприниматели используют для расширения бизнеса. Так, в июне 2024 года начинающий индивидуальный предприниматель Аида Хатыпова из Республики Татарстан получила через сервис на МСП.РФ микрозаем на 5 млн рублей по ставке 4,5%. Привлеченные средства были направлены на открытие пекарни под франшизой «Жар Свежар».

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.