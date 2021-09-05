Предприниматели РТ получили более 5 млрд рублей кредитных средств с госгарантией
Предприниматели Татарстана получили 5,6 млрд рублей кредитных средств на развитие бизнеса, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Заемное финансирование они привлекли под поручительство подведомственного Министерству экономики РТ регионального Гарантийного фонда.
Гарфонд предоставляет поручительства до 50 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, которые не располагают достаточным залоговым обеспечением для получения кредитных средств.
«Мы анализируем предпринимателей, которые воспользовались нашей поддержкой, в том числе и в разрезе отраслей. Больше всего выданных поручительств приходится на сферы торговли и услуг, производства и сельского хозяйства. Изучаем мы и актуальные потребности бизнеса. Например, для пострадавших от засухи аграриев оперативно запустили льготный продукт „Агрозасуха“», — прокомментировал директор Гарантийного фонда РТ Рустем Мухамедшин.
Новый льготный продукт «Агрозасуха» разработан для сельхозпроизводителей, которые понесли убытки из-за аномально жаркого лета в Татарстане. По условиям программы Гарантийный фонд предоставляет поручительство до 10 млн рублей и до 70% от суммы займа.