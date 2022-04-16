Предприниматели РТ могут пройти опрос по доступности мер поддержки в условиях санкции

Татарстанских предпринимателей приглашают оценить доступность и востребованность мер поддержки в условиях санкционного давления Запада. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Для этого представителям бизнеса нужно пройти онлайн-опрос по ссылке. Заполнить анкету можно до 22 апреля 2022 года.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции против России.