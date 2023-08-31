Предприниматели РТ могут принять участие в конкурсе «Регионы – устойчивое развитие»

С 1 сентября по 30 октября в регионах России будет проходить прием заявок на реализацию инвестиционных проектов в рамках ежегодного конкурса «Регионы – устойчивое развитие».

Конкурс представляет собой модель «одного окна» при отборе, подготовке к реализации и реализации инвестиционных проектов с обеспечением специальных условий кредитования и инвестиционного софинансирования, сообщает оргкомитет конкурса.

Полученные средства могут быть использованы на новое строительство, реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование, локализацию по таким направлениям как АПК, промышленные предприятия, предприятия отрасли ЖКХ/ВКХ, социальные объекты, туротрасль и другие.

К рассмотрению принимаются краткосрочные и долгосрочные инвестиционные проекты, которые планируются к реализации на территории России. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку инвестиционного проекта. Более подробную информацию об условиях участия и результатах отбора, можно получить на сайте конкурса.

За время существования конкурса «Ежегодная общественная премия «Регины – устойчивое развитие» (с 2011 года) в адрес оргкомитета поступило более шести тысяч заявок на финансирование инвестиционных проектов, из них прошло входную экспертизу 5107 заявок. После экспертной оценки были признаны победителями 470 участников из 74 субъектов РФ, предложившие к реализации проекты на общую сумму 473 млрд рублей.

