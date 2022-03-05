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Экономика
5 марта 2022  20:30

Предприниматели РТ могут поучаствовать в «Международном дне импорта и экспорта»

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Татарстанских предпринимателей приглашают на форум «Международный день импорта и экспорта 2022». Весенняя сессия состоится 26 мая во Владивостоке в гибридном формате, сообщает пресс-служба Ассоциации экспортеров и импортеров. 

Форум помогает российским экспортерам развивать торговые отношения и оказывает помощь в локализации партнеров в России и за рубежом. Мероприятие содействует реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного в 2019 году Президентом РФ Владимиром Путиным. 

Программа форума состоит из профильных конференций, круглых столов, мастер-классов и вебинаров. Участие бесплатное — нужно зарегистрироваться. Проект программы размещен на сайте.

#Национальные проекты
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