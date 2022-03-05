Предприниматели РТ могут поучаствовать в «Международном дне импорта и экспорта»

Татарстанских предпринимателей приглашают на форум «Международный день импорта и экспорта 2022». Весенняя сессия состоится 26 мая во Владивостоке в гибридном формате, сообщает пресс-служба Ассоциации экспортеров и импортеров.

Форум помогает российским экспортерам развивать торговые отношения и оказывает помощь в локализации партнеров в России и за рубежом. Мероприятие содействует реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного в 2019 году Президентом РФ Владимиром Путиным.

Программа форума состоит из профильных конференций, круглых столов, мастер-классов и вебинаров. Участие бесплатное — нужно зарегистрироваться. Проект программы размещен на сайте.