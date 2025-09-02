Предприниматели РТ могут получить субсидии на развитие туристической инфраструктуры

Стартовала заявочная кампания на субсидии на развитие туристической инфраструктуры и проведение событийных мероприятий на территории Татарстана. На них могут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

«В этом году у нас два уже традиционных направления субсидий – это развитие туристической инфраструктуры, до 3 млн рублей, и поддержка и проведение событийных мероприятий, до 10 млн рублей, а новое направление – создание туристических объектов вблизи автомаршрутов», – рассказала она.

По новому направлению трек делится на две части: на создание пунктов общественного питания, точек продажи региональной продукции и некапитальных объектов можно получить субсидию до 3 млн рублей, а на строительство и развитие автокемпингов – до 5 млн рублей.

Автотуризм развивается большим темпами, по итогам 2024 года доля автотуристов в общем турпотоке составила от 38 до 40%, а в этом году ожидается рост до 43%, добавил полномочный представитель Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма в Приволжском федеральном округе Андрей Горностаев.

«Это показывает, что в последние годы интерес к автотуризму огромен. Мы видим большой потенциал. Но важно и наличие хорошей инфраструктуры, необходимо организовать качественный прием туристов. Эта субсидия как раз позволит нам это сделать», – уверен он.

Главные вопросы сейчас – это кемп-стоянки, включающие в себя капитальные мобильные средства размещения, детские спортивные площадки и многое другое, добавил Горностаев.

Актуальной эта субсидия остается и для санаторных комплексов, так как помогает улучшать внутреннюю инфраструктуру. Особенно часто на эти средства организуют детские площадки и условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщил председатель правления республиканской ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

«Санаториям важно участвовать в подобных программах, потому что направления, предлагаемые для участия, не являются ключевыми в работе санатория, например, детская площадка, чаны, пляжи. Основные средства все-таки они вкладывают в развитие номерного фонда, закупку медицинского, профилактического оборудования. А направления субсидии позволяют получать средства на совершенствование дополнительной инфраструктуры, что повышает привлекательность санаториев», – подчеркнул Терентьев.

При этом он отметил и связь санаториев с автотуризмом. По его словам, всё чаще постояльцами становятся те, кто приехал на автодомах, что дает возможность задуматься о соответствующих решениях.

Заявку на субсидию необходимо подать до 23 или 27 сентября (в зависимости от направления), а срок исполнения проектов – до 20 декабря. Важно, что на направления, связанные с инфраструктурой, необходимо софинансирование от подающего в объеме не менее 50%, а на событийные мероприятия – не менее 30%.