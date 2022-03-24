Предприниматели РТ могут получить до 10 млн рублей на развитие туристических проектов

Сейчас идет предварительный прием заявок на три грантовых конкурса от Ростуризма. Общая сумма поддержки на всю страну — около 3,5 млрд рублей. Заявки принимаются на проекты по трем направлениям: кемпинги и автокемпинги, обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, развитие туристической инфраструктуры в регионе. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Нацпроект „Развитие туризма и индустрии гостеприимства“ начинает включать все новые механизмы. Один из самых актуальных — программа грантовой поддержки Ростуризма. В 2020 году 18 проектов из Татарстана выиграли денежные средства на сумму около 50 млн рублей», — заявил спикер.

На все регионы выделено примерно 3,5 млрд рублей грантовых средств. Они будут распределены между субъектами Федерации в соответствии с характером заявок. Заявки будут формироваться в соответствии с активностью местных предпринимателей. Максимум один регион может получить примерно 350 млн рублей, пояснил Иванов.

Первый из трех грантовых конкурсов направлен на развитие кемпингов и автокемпингов. По всей России планируют поддержать около 150 таких проектов, причем максимальная сумма гранта по направлению составит около 4,5 млн рублей.

Второй конкурс направлен на обустройство пляжей и развитие национальных туристических маршрутов. Тут сумма гранта может достигнуть 10 млн рублей. По мнению Иванова, это одно из тех направлений, в котором у Татарстана большие перспективы, так как в республике есть много необорудованных мест у берегов водоемов.

«У каждого района Татарстана есть большой туристический потенциал. Но у нас слабо развиты территории, прилегающие к водным ресурсам. Здесь не хватает инфраструктуры для комфортного загородного отдыха. Я надеюсь, что с помощью грантов это направление будет развиваться», — поделился видением ситуации председатель Госкомитета по туризму РТ.

Третий конкурс нацелен на развитие инфраструктуры туризма в регионах. По этому направлению будет поддержано около 500 проектов. Средства могут быть направлены на приобретение туристского оборудования, расширение спектра услуг на туристических объектах, создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, организацию круглогодичной работы плавательных бассейнов, то есть обеспечение подогрева, а также разработку туристических маршрутов и создание аудиогидов.

Сейчас идет сбор предварительных заявок для формирования общей заявки от Татарстана. С конца апреля по конец июля в республике будет проходить сам конкурс и выделение средств. При этом предприниматели должны свои инициативы софинансировать на сумму не менее 30% от общего размера гранта, а сами проекты должны быть реализованы до конца года.

«Мы просим всех предпринимателей, заинтересованных в грантовых конкурсах, писать на нашу почту: grant.tourism@tatar.ru. Вся подробная информация есть на сайте Госкомитета по туризму РТ. Мы ожидаем высокий интерес, как это было в 2020 году», — заключил Сергей Иванов.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.