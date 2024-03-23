Предприниматели РТ могут получить бесплатный доступ к сервису для сдачи отчетности

Предприниматели Татарстана могут получить бесплатный доступ к сервису для сдачи отчетности на один календарный год. Прием заявок от бизнеса открыт в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Услугу могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Татарстана. Для участия в программе поддержки необходимо подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки», выбрать услугу «Предоставление бесплатного доступа к сервису для сдачи отчетности на один год».

Результат рассмотрения заявки предприниматель сможет отследить в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ.

По данным Минэкономики РТ, с начала 2024 года услугу бесплатного доступа к сервису для сдачи отчетности получили более 50 предпринимателей.

Услуга включает в себя:

Онлайн-отчетность в ФНС, СФР, Росстат в любой регион без роуминга;

Подготовку, проверку, загрузку, редактирование и отправку отчетов;

Проверку отчетов, автоматические расчеты и подсказки по заполнению;

Модуль для проверки, редактирования и отправки отчетов из 1С в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат;

Сверку с контрагентами по книге продаж и журналу счетов-фактур;

Справки и выписки из контролирующих органов;

Подготовку и отправку ответов на требования ФНС;

Уведомления по СМС и email о статусах отчетов и сообщениях из контролирующих органов;

Справочно-правовой сервис с базой законодательства;

Финансовый анализ организации;

Круглосуточную помощь и консультации по работе в сервисе и предметной области.

Получить дополнительную информацию по услуге и других мерах поддержки можно по номеру горячей линии Центра «Мой бизнес» +7(843)524-90-90.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.