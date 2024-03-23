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Предприниматели РТ могут получить бесплатный доступ к сервису для сдачи отчетности
Предприниматели Татарстана могут получить бесплатный доступ к сервису для сдачи отчетности на один календарный год. Прием заявок от бизнеса открыт в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Услугу могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Татарстана. Для участия в программе поддержки необходимо подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки», выбрать услугу «Предоставление бесплатного доступа к сервису для сдачи отчетности на один год».
Результат рассмотрения заявки предприниматель сможет отследить в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ.
По данным Минэкономики РТ, с начала 2024 года услугу бесплатного доступа к сервису для сдачи отчетности получили более 50 предпринимателей.
Услуга включает в себя:
Онлайн-отчетность в ФНС, СФР, Росстат в любой регион без роуминга;
Подготовку, проверку, загрузку, редактирование и отправку отчетов;
Проверку отчетов, автоматические расчеты и подсказки по заполнению;
Модуль для проверки, редактирования и отправки отчетов из 1С в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат;
Сверку с контрагентами по книге продаж и журналу счетов-фактур;
Справки и выписки из контролирующих органов;
Подготовку и отправку ответов на требования ФНС;
Уведомления по СМС и email о статусах отчетов и сообщениях из контролирующих органов;
Справочно-правовой сервис с базой законодательства;
Финансовый анализ организации;
Круглосуточную помощь и консультации по работе в сервисе и предметной области.
Получить дополнительную информацию по услуге и других мерах поддержки можно по номеру горячей линии Центра «Мой бизнес» +7(843)524-90-90.
Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
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