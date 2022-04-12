Предприниматели РТ могут подать жалобу о нарушении моратория на проверки через госуслуги

С марта в России действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Если он был нарушен, предприниматели могут сообщить об этом на портале госуслуг, предупреждает Министерство экономики РТ.

Подать обращение можно в специальном разделе «Жалоба на решение контрольных органов». Срок ее рассмотрения составляет один рабочий день, не считая дня ее подачи. Кроме того, предприниматели могут сообщить о фактах нарушения в Минэкономразвития России, направив заявление на специальный адрес электронной почты proverki.net@economy.gov.ru.

Мораторий на проверки бизнеса входит в комплекс мер поддержки экономики и граждан РФ в условиях международных санкций. В марте 2022 года закон был подписан Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря принятой мере по всей стране отменено более 190 тыс. проверок, а в Республике Татарстан — более 2 тыс.

Напомним, что в Татарстане функционирует ряд сервисов, направленных на поддержку предпринимателей в текущих условиях. Среди них интернет-ресурс «Проверенный бизнес», который создан для информирования представителей бизнеса о действующих требованиях законодательства в сфере контрольно-надзорной деятельности. За консультацией можно обратиться по номеру горячей линии: 8-800-222-37-22 или через специальную форму на сайте.