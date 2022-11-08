Предприниматели РТ могут оставить отзыв о качестве профилактических визитов

Татарстанские предприниматели могут оставить отзыв о проведенном профилактическом визите на портале госуслуг РФ. Подобная мера поможет понять реальное мнение представителей бизнеса.

Опросник можно пройти в личном кабинете. Прежде единственным инструментом обратной связи было досудебное обжалование.

Также в республике запущен интерактивный сервис «Модуль обратной связи», представляющий собой короткий опросник для получения обратной связи от бизнеса по результатам проведенных проверок и профилактических визитов. Его можно заполнить по ссылке.

В 2022 году в Татарстане проведено около 700 профилактических визитов. Обратная связь должна выявить возможные нарушения, допущенные надзорными органами, и оценить уровень удовлетворенности бизнеса.