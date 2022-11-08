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Ру Тат
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Экономика
8 ноября 2022  10:38

Предприниматели РТ могут оставить отзыв о качестве профилактических визитов

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Татарстанские предприниматели могут оставить отзыв о проведенном профилактическом визите на портале госуслуг РФ. Подобная мера поможет понять реальное мнение представителей бизнеса. 

Опросник можно пройти в личном кабинете. Прежде единственным инструментом обратной связи было досудебное обжалование. 

Также в республике запущен интерактивный сервис «Модуль обратной связи», представляющий собой короткий опросник для получения обратной связи от бизнеса по результатам проведенных проверок и профилактических визитов. Его можно заполнить по ссылке. 

В 2022 году в Татарстане проведено около 700 профилактических визитов. Обратная связь должна выявить возможные нарушения, допущенные надзорными органами, и оценить уровень удовлетворенности бизнеса.

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